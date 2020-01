pour vous connecter et poursuivre la lecture

Une joint-venture entre Arvalis et Unigrains donne naissance à Unilis AgTech. Cette entité a pour but d’offrir un accompagnement technique, financier ainsi que du réseau à des entrepreneurs de la technologie agricole. À ce titre, Unilis cible les entreprises développant des solutions applicables aux systèmes agricoles français. Les sélectionnés reçoivent un accompagnement financier en fonds propres ou quasi-fonds propres adaptés, mais aussi de l’accompagnement technique et du réseau d’experts d’Arvalis.

Des projets déjà avancés

Il n’est pas obligatoire pour les entreprises postulantes d’être basées en France. Toutefois, l’entrepreneur doit apporter une preuve de concept et être entouré d’une équipe déjà constituée. Les sociétés intéressées évoluant dans le domaine de l’agriculture numérique, les agroéquipements, la nutrition et la protection des plantes ou en faveur d’une amélioration durable de l’agriculture peuvent d’ores et déjà candidater pour recevoir cet appui.