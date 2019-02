Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 21% Vous avez parcouru 21% de l'article

Lorsqu’on nous présente le mouvement « Pour une Agriculture du Vivant », on pense tout de suite : un label de plus. On nous corrige : plutôt une « démarche fédératrice ». Loin de vouloir ajouter à la cacophonie des labels, l’association qui fêtera bientôt son premier anniversaire veut apporter de la lisibilité dans les démarches agroécologiques. Sans label pour...