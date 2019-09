La nouvelle mouture du NZ, baptisée Extreme, ne fait pas dans la demi-mesure. Le vibroculteur de Väderstad se décline pour le moment en deux modèles de 12,5 et 14,25 mètres.

La dent du NZ Extreme écrase les mottes et nivelle la parcelle. Les NZ Extreme intègrent six rangées de dents écartées de 7,5 cm. Un seul écrou assure leur fixation au châssis. En option, il est possible de monter des lames crossboard à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’une herse-peigne à l’arrière.

Afin d’assurer un suivi du relief, le NZ Extreme est construit à partir d’un châssis flexible de 5 sections, capable de s’adapter au profil du champ et de conserver la profondeur choisie.