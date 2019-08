Entre mai 2018 et 2019, le nombre cumulé de défaillances d’entreprises sur douze mois, tous secteurs confondus, a augmenté de 2,6 %. Le secteur agricole enregistre un recul de 1,1 %. Les premières estimations pour juin, font état d’une augmentation de 0,3 %.

Sur les douze derniers mois, le secteur « agriculture, sylviculture et pêche » a comptabilisé 1 421 défaillances d’entreprises, contre 1 437 un an plus tôt, selon les derniers chiffres diffusés par la Banque de France ce 9 août 2019, soit une légère baisse de 1,1 %. Les chiffres provisoires pour la période allant de juin 2018 à 2019 font état d’une augmentation de 0,3 % des défaillances d’entreprises pour le secteur agricole, sylvicole et de la pêche. Pour l’ensemble des secteurs, le nombre de défaillances passe de 2,6 % à 1,4 %. Avec 339 défaillances cumulées entre mars à mai 2019, la Banque de France enregistre une légère augmentation par rapport à la même période pour 2018 qui en comptait 319, dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. Par « défaillance d’entreprise », la Banque de France désigne les sociétés qui sont concernées par l’une des trois procédures : le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ou la procédure de sauvegarde. Suzie Terrier

