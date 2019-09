L’agriculture de précision a désormais des fermes ambassadrices : le 17 septembre lors de sa conférence de presse annuelle, la société be Api, spécialisée dans le domaine, a lancé les « fermes Api ». « Elles ont une double vocation. D’abord, être un laboratoire pour tester de nouvelles offres. Et ensuite, être une vitrine pour faciliter l’accueil de toute personne qui serait intéressée, et partager les connaissances », a déclaré Thierry Darbin, directeur de be Api. Il estime que communiquer sur la modulation intraparcellaire peut être un moyen de « convaincre la société que les agriculteurs sont investis dans la technologie de pointe ».

Redorer l’image de l’agriculture

Deux fermes sont ainsi labellisées, dont celle de Benoît Kennel, céréalier à Buhl Lorraine en Moselle (57). Investi depuis 2012 dans l’agriculture de précision, il estime qu’il est important de partager sa méthode de travail au plus grand nombre. « Pour moi, c’est la nouvelle aire de l’agriculture, et j’invite les gens sur ma ferme pour contrer l’image qu’a le grand public de notre métier. Il faut communiquer sur ce qui avance ».

Adepte de la modulation intraparcellaire pour sa fertilisation et ses semis, il estime que « le charme d’intégrer le réseau des fermes Api c’est aussi de pouvoir tester de nouvelles solutions. Il reste encore beaucoup à découvrir sur la démarche ».

Le deuxième agriculteur du réseau est Bastien Hennequez, dans l’Eure. L’objectif de la société est d’avoir une ferme Api dans chaque grande région.