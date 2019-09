Entre juin 2018 et 2019, le nombre cumulé de défaillances d’entreprises sur douze mois, tous secteurs confondus, a progressé de 1,5 %. Le secteur agricole enregistre une hausse de 1,4 %. Les premières estimations pour juillet font état d’une augmentation de 0,8 %.

Sur les douze derniers mois, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche a comptabilisé 1 428 défaillances d’entreprise, contre 1 408 un an plus tôt, selon les derniers chiffres diffusés par la Banque de France ce 10 septembre 2019, soit une augmentation de 1,4 %. Les chiffres provisoires pour la période allant de juillet 2018 à 2019 font état d’une augmentation de 0,8 % des défaillances d’entreprise pour le secteur agricole, sylvicole et de la pêche. Pour l’ensemble des secteurs, le nombre de défaillances passe de 1,5 % à 0,8 %. Cumul trimestriel Avec 346 défaillances cumulées entre avril et juin 2019, la Banque de France enregistre une augmentation par rapport à la même période pour 2018 qui en comptait 306, dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. Par « défaillance d’entreprise », la Banque de France désigne les sociétés qui sont concernées par l’une des trois procédures : le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ou la procédure de sauvegarde. En mai, le nombre de défaillances d’entreprise reculait. Suzie Terrier

