Le Cnab, Comité national de l’agriculture biologique, a rendu son verdict ce 11 juillet 2019. L’utilisation de serres chauffées en agriculture bio est autorisée, mais la commercialisation des fruits et légumes est interdite entre le 21 décembre et le 30 avril. Seules les énergies renouvelables pourront être utilisées.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 30% Vous avez parcouru 30% de l'article

Très attendue, la décision du Cnab de l’Inao (1) au sujet des serres chauffées est tombée. Au regard des objectifs de « respect des cycles naturels et de la saisonnalité » et de « réduction de l’utilisation de ressources non renouvelables », l’Inao fait savoir que les dispositions suivantes ont été votées : Le chauffage des serres est possible uniquement dans le respect des cycles naturels. Dans ce cadre, la commercialisation , au stade de la production, des légumes (aubergines, concombres, courgettes, poivrons et tomates) avec la qualité biologique est interdite entre le 21 décembre et le 30 avril.

est possible uniquement dans le respect des cycles naturels. Dans ce cadre, la , au stade de la production, des légumes (aubergines, concombres, courgettes, poivrons et tomates) avec la qualité biologique est Les producteurs seront soumis à l’ obligation d’utiliser uniquement des énergies renouvelables pour chauffer les serres, pour toutes les exploitations entrant en conversion à compter de janvier 2020. Pour les exploitations en conversion ou certifiées AB avant cette date, cette obligation entrera en vigueur en janvier 2025.

pour chauffer les serres, pour toutes les exploitations entrant en conversion à compter de janvier 2020. Pour les exploitations en conversion ou certifiées AB avant cette date, cette obligation entrera en vigueur en janvier 2025. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas à la production de plants. Demande d’harmonisation européenne « J’avais raison de faire confiance aux membres du Cnab, a déclaré Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. Par leur décision courageuse, ils ont aussi montré qu’ils répondaient aux demandes claires des consommateurs en matière d’agriculture biologique. Fort de la décision du Cnab, je peux maintenant porter à Bruxelles une demande d’harmonisation au niveau européen. » La veille, les Jeunes Agriculteurs avaient demandé le maintien du chauffage tout en « respectant la saisonnalité » en interdisant la production du 21 décembre au 21 mars. Avec l’AFP

Très attendue, la décision du Cnab de l’Inao (1) au sujet des serres chauffées est tombée. Au regard des objectifs de « respect des cycles naturels et de la saisonnalité » et de « réduction de l’utilisation de ressources non renouvelables », l’Inao fait savoir que les dispositions suivantes ont été votées :