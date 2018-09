Obtenir un statut de plein droit pour toutes, accompagner la prise des congés maternités, et revaloriser les retraites. Ce sont les trois priorités pour Catherine Laillé, responsable de la section « Agricultrices » de la CR.

25 000 conjointes collaboratrices

« Entre 5 000 et 6 000 agricultrices n’ont pas de statut et 25 000 sont conjointes collaboratrices. Ces dernières n’ont pas de pouvoir de décision sur l’exploitation et leurs retraites sont plus basses que celles des chefs d’exploitation. Nous demandons donc que ce « statut » soit seulement temporaire, à l’image de celui d’aide familial, qui ne peut pas durer plus de 5 ans. À l’issue de cette période, le choix devra être fait entre devenir salariée ou cheffe d’exploitation », explique Catherine Laillé.

Concernant les congés maternité, « 45 % des agricultrices y ayant droit ne les prennent pas, alors qu’il en va de la santé de l’enfant et de la mère. » Catherine Laillé pointe du doigt le manque d’information, d’accompagnement, de main-d’œuvre de remplacement et la faiblesse de l’indemnité journalière.

Au sujet des retraites, la CR souhaite l’instauration d’un plancher au moins égal au minimum vieillesse (833 € mensuels). « La retraite des agricultrices s’établit à 550 € en moyenne », déplore la responsable syndicale.

Rencontre avec Mme Schiappa et M. Travert

Le 11 septembre, durant le Space, la CR organisait une table-ronde réunissant des responsables syndicales (CR et FNSEA) et d’association (les Elles de la terre), ainsi que la vice-présidente de l’European Milk Board.

« Le ministre de l’Agriculture a échangé avec nous pendant 20 minutes et nous a promis de nous recevoir prochainement, se félicite Catherine Laillé. Nous lui avons remis les 40 recommandations émises par la délégation aux droits des femmes du Sénat. »

C’est justement dans la droite ligne de ces recommandations, que s’est constituée la section « Agricultrices » de la CR, en novembre 2017. « Aujourd’hui, sans créer une nouvelle structure, nous souhaitons unir nos forces avec les autres responsables agricoles, car c’est peut-être notre seule chance de faire bouger les choses », explique Catherine Laillé, qui dit regretter le peu d’avancées récentes.

La responsable espère ainsi que ce soit une délégation d’agricultrices de tout bord qui plaident leur cause lors de la rencontre à venir avec Mme Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, et M. Travert, ministre de l’Agriculture.