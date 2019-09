Alors que l’Australie vient d’annoncer la reprise des exportations d’animaux vivants par la mer, un navire battant pavillon koweïtien se trouve actuellement à quai dans le port sud-africain d’East London (sud-est). Une inspection de ce navire, qui doit transporter 60 000 chèvres, moutons et vaches, a révélé qu’il était « inadapté » pour les animaux vivants, a affirmé la société de protection des animaux NSPCA qui s’est rendue à bord.

While we are on the ground fighting for the 61 000 sheep set to be transported by sea to Kuwait this week, the NSPCA have been working through the ACDP in Parliament with regards to this serious issue.



We are still awaiting government feedback with regards to this shipment. pic.twitter.com/4zTWQkJ7s0