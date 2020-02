Le président américain, Donald Trump, a assuré, mardi 18 février 2020, vouloir éviter de mettre en place des politiques commerciales qui nuiraient à l’économie des États-Unis, alors même que son administration est engagée dans des bras de fer commerciaux avec plusieurs pays.

Donald Trump a assuré mardi, à l’issue d’une série de tweets, que « LES ÉTATS-UNIS SONT PRÊTS A FAIRE AFFAIRE ! ».

« Nous ne voulons pas rendre impossibles les échanges commerciaux avec notre pays. Cela signifierait simplement que les commandes iraient ailleurs qu’aux États-Unis », a-t-il écrit auparavant.

« J’ai vu certaines propositions de loi circuler, y compris celles envisagées par le Congrès, et elles sont ridicules », a encore tempêté le président.

....THE UNITED STATES IS OPEN FOR BUSINESS!