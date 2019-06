« Les premiers volumes d’abricots français mis en marché fin mai sont limités, dans un contexte de présence d’abricots espagnols à bas prix et de qualité variable, rapporte le ministère de l’Agriculture dans une note d’Infos rapides mise en ligne le 12 juin 2019. La campagne de commercialisation a commencé avec une semaine de retard par rapport à une année normale, conséquence du climat frais de mai. »

À cause du climat frais de mai

Selon les estimations du ministère au 1er juin 2019, la production française serait « en nette hausse par rapport à la récolte de 2018 (+ 42 %). Elle retrouverait son niveau de 2017, et dépasserait la moyenne 2014-2018 de 11 %. Les conditions climatiques favorables au printemps ont permis une charge élevée des arbres. Néanmoins, l’avance initialement prévue de début de récolte est effacée par le climat frais de mai. »

Au niveau européen aussi, la production d’abricots dépasserait celle de 2018. Le MEDFEL la prévoit supérieure de 12 % à son niveau de l’an dernier, et 19 % au-dessus de sa moyenne 2013-2017. « La production espagnole chuterait de 36 % sur un an et 12 % comparé à la moyenne 2013-2017, suite au gel de fin février dans les régions de Murcie et Castille la Manche. La production italienne retrouverait son niveau de 2017, avec un bond de 34 % sur un an. »