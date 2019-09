Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Claas, John Deere et 365FarmNet annoncent la naissance de « Dataconnect », un module pour la communication entre leurs logiciels de documentation et traitement de données respectifs. Ce dernier apparaîtra au sein des menus du John Deere Operation Center, du Claas Telematics et de 365 FarmNet. À l’heure actuelle, l’outil est prévu pour les données de télématique relatives aux machines. La transmission des données agronomiques est aussi prévue. Les propriétaires de parc de machines John Deere et Claas peuvent ainsi utiliser uniquement leur logiciel de gestion privilégié, pour traiter et transmettre leurs données pour ces deux marques à la fois. Le système est construit autour des standards industriels afin d’inviter les autres fabricants de machines agricoles et fournisseurs de logiciels à développer et utiliser l’interface. En attendant, la solution sera présentée sur le salon Agritechnica pour un lancement en été 2020. Ce module agrandit ainsi la liste des récents partenariats de 365FarmNet parmi lesquels figurent Arvalis pour les plans de fumure, GEA et Uniform-Agri pour la gestion de cheptel. Loris Coassin

