Les secours sont parvenus avec difficulté à l’extraire de la presse : un agriculteur de 40 ans du village de Pérignac en Charente a eu le bras broyé, vendredi 9 août. Le lendemain, un saisonnier, âgé de 67 ans, est décédé lors de la cueillette des prunes, dans le Lot-et-Garonne, après s’être brusquement effondré. Et ce dimanche, un exploitant a été gravement blessé dans le département de la Loire, après avoir été piétiné par une vache. Ce sont les trois dernières victimes d’accidents du travail en date à déplorer en agriculture.

Depuis le 1er juillet 2019, c’est l’hécatombe pour la profession. En près d’un mois et demi, elle a enregistré plus de victimes qu’en six mois. Vingt et une personnes sont décédées cet été, dont 14 agriculteurs et 7 salariés. Onze blessés graves sont en outre à déplorer, dont sept agriculteurs et quatre salariés.

Sonnette d’alarme

« Depuis le 1er janvier 2019, j’ai recensé 35 accidents mortels en agriculture », constate Matthieu Lépine, un enseignant de 32 ans, qui s’est donné pour mission de recenser le nombre d’accidents du travail, tout secteur confondu. Sur des comptes Twitter et Facebook dédiés (@DuAccident), il alerte la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, de tous ces drames liés à l’exercice de son métier. Et au regard de ses retours, la sonnette d’alarme est à tirer dans le secteur agricole particulièrement impacté cet été, alors que les travaux des champs battent leur plein.

« L’agriculture fait partie, dans l’année, des trois secteurs les plus touchés par les accidents mortels, derrière le BTP et les transports, constate Matthieu Lépine. Mais depuis le 1er juillet, c’est impressionnant ce qui se passe. Des engins renversés, des machines inarrêtables, ou des accidents survenus avec les round ballers : le nombre de morts est en nette augmentation ».

Vigilance au volant du tracteur

Un agriculteur de 44 ans est décédé dans la Marne alors qu’il a chuté d’une hauteur d’environ 12 mètres, du sommet de six ballots de paille. Axel, âgé de 30 ans, est mort sous son tracteur renversé. Même sort terrible pour un ouvrier agricole d’une quarantaine d’années et un autre de 18 ans, décédé après avoir été écrasé par leur tracteur. Pneu éclaté, incendie, engin qui bascule dans l’eau, charge de taureau : si les accidents trouvent diverses origines, les plus fréquents concernent des renversements de tracteurs.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2010, une structure de protection contre le renversement est obligatoire sur les tracteurs en service sur les exploitations (5 décembre 2002 pour les tracteurs conduits par des salariés, des stagiaires, etc.). A minima, c’est un arceau de sécurité, mais cela peut être une cabine. Pour que cet arceau soit efficace, le conducteur doit aussi porter une ceinture de sécurité.

Rosanne Aries